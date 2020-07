Giorgia Meloni: "Io al fianco di Conte nella trattativa con l'Europa? No, dell'Italia"

21 luglio 2020 a

«Meloni al fianco di Conte? No, al fianco dell’Italia. Se in quella trattativa ci fossi stata io, la sinistra avrebbe tifato contro». Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, parlando dell’accordo Ue sul Recovery Fund dal palco della manifestazione "Piazza Italia".

«Abbiamo stretto i denti, siamo andati avanti - aggiunge la Meloni - e se siamo qui e l’Italia deve fare i conti con il partito della destra italiana, probabilmente il terzo partito italiano, è grazie a noi. Fdi ha raccolto in questo ultimo anno i frutti di un lavoro di anni, sapendo che il popolo italiano avrebbe guardato a noi come persone serie, che non si vendono per una poltrona».

Così Fabio Rampelli ha aperto la manifestazione che si terrà fino al 23 luglio presso il Parco di Colle Oppio: «Ci sono partiti mediatici, partiti biodegradabili e poi c’è la destra, con il suo percorso tortuoso ma la sua concezione del mondo e della società in sintonia con la persona e la vita. A Colle Oppio è sgorgata la storia della destra movimentista, articolata in associazioni, comitati, corpi intermedi, capace di dotarsi di un progetto che alla fine, fallito il Pdl, è sbocciato con Giorgia Meloni e con Fdi. In questi tre giorni continueremo a interrogarci sulle grandi questioni che muovono la modernità: economia globale contro economia reale, flussi migratori e sicurezza, solidarietà e identità nazionale, cultura popolare e ambientalismo. Il tutto di fronte al Colosseo, nel Parco archeologico più bello e degradato del mondo. Anche per lanciare un’accusa a chi non trasforma il nostro patrimonio culturale in un’industria pulita e inesauribile».