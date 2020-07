Conte fa una strage in Alitalia: 4mila dipendenti a casa

21 luglio 2020 a

Conte fa una strage in Alitalia e manda 4mila dipendenti a casa come esuberi. Come riportato nell'articolo scritto da Rosario Dimito sul Messaggero, la nuova società avrebbe una flotta di 70 aerei e 6.500 dipendenti.

Ieri si è svolta una videoconferenza tra dirigenti del Mef, Francesco Caio, Fabio Lazzerini e la struttura della Concorrenza Ue. La bozza prevede una holding con le attività di volo che controlla due società per manutenzione e volo.