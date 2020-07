Un calcio all'olandese. Ecco l'arma micidiale di Conte contro Rutte

L'Olanda al vertice Ue vuole togliere all'Italia 20-24 miliardi di fondi gratuiti. Conte faccia ritirare da Amsterdam le 57 società Eni e le 100 pubbliche

Franco Bechis 20 luglio 2020 a

a

a

Sempre che alla fine un Recovery Fund esista l’Italia si è vista evaporare una cifra che oscilla fra i 20 e i 24 miliardi di euro dal capitolo che le stava più a cuore, quello dei fondi perduti, degli aiuti gratis. Nella proposta della commissione europea infatti ammontavano a 500 miliardi e Roma si attendeva da quella divisione 80 miliardi di euro. Nella tarda serata di ieri è arrivata sul tavolo dei leader in stallo la proposta finlandese che sintetizzava le richieste dei paesi frugali per dare il via libera: taglio di 50 miliardi del fondo complessivo, portandolo da 750 a 700 miliardi. E divisione della somma in 350 miliardi di aiuti a fondo perduto e 350 di prestiti. In questo modo l'Italia perderebbe 24 miliardi di aiuti gratuiti. Durante la cena dei leader si è ipotizzata un’altra mediazione meno penalizzante, con 375 miliardi di fondi gratuiti. Per l’Italia un danno un po’ inferiore: 20 miliardi.

Giuseppe Conte, il consiglio europeo è un bagno di sangue. Accordo lontano

Se questo gruzzolo dovesse andare in fumo o se addirittura tutto il Recovery Fund saltasse, la responsabilità sarebbe chiara: tutta del premier olandese Mark Rutte, che ha fatto il diavolo a quattro in questi giorni guidando i paesi frugali soprattutto contro l'Italia. Comprensibile che ieri al premier italiano Giuseppe Conte girassero a mille: sarebbero girate anche a noi al suo posto. Conte ha anche puntato il suo ditino contro Rutte durante la discussione: “avrai sulla coscienza la responsabilità di avere fatto saltare il mercato unico”. Ma l'olandesone della minaccia “morale” se ne è altamente infischiato, e non a torto: figurati se l'area dell'euro può andare in crisi solo perché l'Italia riceve gratis 20 miliardi di euro in meno. Eppure Conte una pistola assai meno a salve l'avrebbe con sé. Da puntare non tanto alla coscienza, ma alle tasche di Rutte.

Boschi & Co. si danno alla pazza gioia. Ecco come gufano Conte al vertice Ue

Come è noto da anni grazie a una legislazione compiacente di Bruxelles e di Roma molti gruppi italiani importanti hanno trasferito le loro holding di partecipazioni nei Paesi Bassi dove possono godere di importanti vantaggi fiscali e anche legali. Secondo un recente studio francese, grazie ai paradisi fiscali interni all'area dell'euro il fisco italiano si è visto portare via almeno 6,5 miliardi di euro di introiti...