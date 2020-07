La legge non vale per i migranti. Coronavirus, scatta l'allarme sbarchi

19 luglio 2020 a

Coronavirus, gli italiani continuano ad essere sottoposti a un regime di semi-libertà vigilata. Molte frontiere con i Paesi extra-Schengen restano chiuse. Ma gli sbarchi dei migranti sulle nostre coste continuano, eccome. E fanno la felicità di scafisti e malavita organizzata.

Come se non bastasse, i casi di contagio Covid sul nostro territorio vengono per lo più dai migranti "importati" senza regole. Ormai quasi la metà dei tamponi positivi arrivano in Italia con i barconi. E il governo che fa? Anziché far rispettare la legge a tutti indistintamente, pensa a prolungare per gli italiani le misure anti-Covid al 31 luglio e magari il telelavoro fino a fine anno. Così, forse, dalla crisi non usciremo mai.