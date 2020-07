Vergogna contro Nello Musumeci. Il deputato grillino posta il volantino col sangue

18 luglio 2020 a

Vergogna contro il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Il deputato regionale grillino Nuccio Di Paola posta su Facebook un volantino raffigurante Nello Musumeci e una chiazza rossa gocciolante dall'alto. Sotto la scritta "Mozione di sfiducia" e firmato "Sicilia Cinque Stelle". Nel post che l'accompagna il grillino scrive: "Appena ritirato il materiale informativo per la mozione di sfiducia al Presidente Musumeci. Contattatemi e mobilitiamoci. Tutti i siciliani devono sapere quello che ha combinato e quello che non ha fatto in questi due anni e mezzo".

Fatto sta che il volantino postato su Facebook è una vergogna. E altrettanto vergognoso è il fatto che da nessun partito ci sia stata alcuna presa di posizione ufficiale per prendere le distanze da quanto postato dal deputato grillino. Chissà che non ci siano gli estremi per procedere d'ufficio.