Hanno messo ko Roma. Che aspettano Raggi e Zingaretti a chiedere a Conte di intervenire?

Capitale allo stremo: col mancato rinnovo della cassa integrazione per bar e ristoranti resta solo la chiusura Disastro anche per cinema e teatri

Francesco Storace 17 luglio 2020

Ministri e sottosegretari, parlamentari e assessori, fate incetta di mascherine. Tra settembre e ottobre circolare per Roma rischierà di nuocere gravemente alla salute e all’incolumità, perché in giro ci sarà un mare di gente disperata per il lavoro. Meglio non farsi riconoscere. Il pericolo si chiama disastro Roma. Che non è un paesino che ci si possa permettere di trascurare. Il quadro economico delineato dalle organizzazioni sociali del commercio e dei pubblici esercizi è drammatico. Con la scomparsa del turismo barcollano paurosamente anche i luoghi della cultura, in testa cinema e teatri. Una domanda alla sindaca Raggi: avete intenzione in Campidoglio di preparare un nuovo dossier per il governo Conte o dobbiamo rassegnarci ad un autunno senza pace? Perché poi ci sarà da riempirlo anche con la tragedia che si verificherà nei pubblici esercizi.

Ci troveremo sbarrati bar e ristoranti. Già oggi si registra per cinema e teatri una crisi di liquidità impressionante: oltre il 90 per cento di queste attività sono in gravissima crisi. Un terzo dei cinema ha riaperto, il resto non riesce a far fronte ai protocolli di sicurezza. Se hai cento posti e ne possono essere occupati una trentina, il destino di chi lavora è riprendere mestamente la strada di casa. Confcommercio ha indicato cifre paurose: se i ricavi si dimezzeranno (nella migliore delle ipotesi) le sale teatrali e cinematografiche spariranno dal tessuto cittadino. C’è bisogno di un’azione energica: se lo Stato impone misure per garantire luoghi e utenti dei siti culturali, deve sborsare quattrini per sostenerle e non lasciare soli i gestori. Meglio spendere soldi per cinema e teatri che per i monopattini di Virginia. La Capitale non può essere abbandonata al lockdown culturale...