Il consigliere della Merkel avverte Conte: basta prenderci in giro

Sullo stesso argomento: La Merkel si sente presa in giro. Per Giuseppi si mette male

Parla Lars Feld: "Ho studiato il decreto semplificazioni. La madre di tutte le riforme francamente è un'altra cosa..."

17 luglio 2020 a

a

a

Ci vuole ben altro per convincere l'Europa. Lars Feld, capo dei consiglieri di Angela Merkel e direttore dell'Istituto Eucken, boccia il decreto Semplificazioni del governo di Giuseppe Conte. Insomma, la "madre di tutte le riforme" per la Germania è acqua fresca e Berlino, senza segnali concreti da Roma, in Europa potrebbe schierarsi coi "frugali".

La Merkel si sente presa in giro. Per Giuseppi si mette male

Feld lo dice senza mezzi termini in 'un'intervista a Repubblica. La Merkel "sulle riforme è vicina ai '4 frugali' - dice il consigliere della Cancelliera - In Germania la Cdu/Csu non è tanto contenta di un maxi fondo senza l'obbligo di riforme. E ho studiato il decreto Semplificazioni di Giuseppe Conte. La 'madre di tutte le riforme', francamente, è un'altra cosa". Colpito e affondato. "La speranza che con un paio di norme modificate si ottenga una riforma della burocrazia che acceleri le procedure amministrative e sblocchi tutto, mi sembra un po' ardita. Credo ci voglia uno sforzo in più", dice Feld. Conte avvisato...