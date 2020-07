La Sardegna dalla parte degli ambulanti

Il Presidente Pais e la vicepresidente della Giunta Zedda ricevono i direttivi nazionali e regionali dell'associazione nazionale ambulanti

“La Sardegna è la Regione che ha dimostrato con i fatti di voler veramente aiutare gli ambulanti. I provvedimenti che riguardano la categoria inseriti nel Disegno di Legge 162 sono da portare ad esempio in tutte le altre regioni d’Italia”.

E’ estremamente favorevole il giudizio dei direttivi nazionali e regionali dell’Associazione nazionale ambulanti sulle misure decise per il comparto con il Disegno di legge oggi all’esame del Consiglio. I direttivi sono stati ricevuti ieri mattina dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e dalla vicepresidente della Giunta (e assessora al lavoro) Alessandra Zedda.

“Vi ringraziamo ha detto Angelo Pavoncello, vice presidente vicario dell’ANA, perché avete deciso di prendere dei provvedimenti concreti e nettamente più favorevoli rispetto a quelli del Governo nazionale”.

La vicepresidente della Giunta Alessandra Zedda ha spiegato la natura degli interventi a favore della categoria, una delle più colpite dall’emergenza sanitaria.

Il DL 162 prevede a favore degli ambulanti un contributo che varia dai 1500 ad un massimo di 3000 euro a favore dei soggetti operanti nell’ambito delle feste e sagre paesane quali i venditori ambulanti e i giostrai. Inoltre, è previsto il ristoro del 30% sul fatturato dell’anno precedente.

Su questo ultimo dato è stato espresso grande consenso. “Lo Stato – hanno detto i vertici nazionali e regionali dell’ANA - ha previsto un ristoro del 20% sul fatturato del solo mese di Aprile dell’anno precedente. Una misura del tutto insufficiente dato che il mese di Aprile, per la nostra categoria, è un mese di preparazione in vista dell’estate e non di fitto lavoro.

L’Associazione nazionali ambulanti rappresenta 186.000 ambulanti, di cui 70.000 sono fieristi, ed è presente in 15 regioni.

All’incontro erano presenti Roberto Marongiu, presidente regionale dell’Ana, Angelo Pavoncello vice presidente vicario, Marrigo Rosato segretario nazionale dell’associazione, Ivano Zonetti, presidente nazionale, Vittorio Pasqua vice presidente nazionale e Presidente Regionale della Toscana di Ana, Maria Maddalena Battina , segretario regionale, Pino Esposito consigliere regionale ANA.