Il piano segreto del M5s per portare Di Battista in Parlamento

L'indiscrezione lanciata dal Foglio, Lui intanto sostiene Conte nella sfida ai Benetton

13 luglio 2020 a

a

a

Alessandro Di Battista presto in Parlamento. L'indiscrezione è lanciata da "Il Foglio" e passa per la possibile nomina all'AgCom dell'ex giornalista Emilio Carelli che lascerebbe libero un seggio alla Camera che sarebbe messo in palio nell'election day del prossimo settembre. Seggio che sarebbe riservato (previa vittoria delle elezioni, ovviamente) proprio al Dibba,

La cannabis come il vino. Le parole choc del deputato Pd. E Dibba si infuria

Il collegio in questione sarebbe quello di Fiumicino e a guardare con favore all'operazione sarebbe proprio la parte del Movimento 5 stelle meno vicina a Di Battista, perché così l'ex parlamentare romano avrebbe meno le mani libere per picconare il governo.

"Gente de fogna, Roma nun te merita". Così Grillo sostiene la Raggi e insulta i romani

Ma che ne penserebbe Dibba? Per ora continua a dire la sua sui vari dossier, plaude alla fermezza di Giuseppe Conte nei confronti dei Benetton sulla vicenda autostrade ma, al tempo stesso, dice di non essere d'accordo col premier "su tutte le grandi opere che si vogliono mettere in cantiere". Opinioni che potrà presto esprimere in Parlamento? Chissà...