Nella fogna vacci tu. Grillo sacrifica la Raggi per cercare l'accordo col Pd

Fogna ce sarai. Non merita altro Beppe Grillo, con la sua spericolata uscita di ieri per coprire Virginia Raggi sulla via della fuga. Un sonetto in romanesco preso a prestito e sbattuto sul suo blog non fa la felicità. Neppure per un comico che deve essere proprio triste in questo periodo tra i Cinque stelle precipitati nel ridicolo e il figlio a rischio processo per stupro. Roma va rispettata, coccolata, amata, e lui la insulta in maniera davvero greve: Beppe Grillo ha perso la testa. Offende la città e i romani perché deve decidere ancora una volta il destino dei pentastellati.

Beppe Grillo sa che a Roma il suo movimento sarà seppellito e monta sul ring per prendere tutti a pugni. Ma l’uscita dal tombino dove si era rinchiuso è pessima. Era spiritoso, ora non più. Lascia tutti a bocca aperta per uno “stile” che sul palcoscenico meriterebbe solo valanghe di pomodorate in faccia. Sono prove tecniche di declino artistico-politico.

Sparare in faccia ai romani “siete gente di fogna” serve solo a un obiettivo, che pare evidente. Accoppiato all’esilarante – questo sì - “Roma non merita la Raggi” – è l’annuncio dell’uscita della sindaca dal Campidoglio. E’ come se dicesse “Virginia la ritiro io, non vi darò il piacere di umiliarla con il voto popolare”. C’è da dire che la stessa Raggi non l’ha presa proprio bene e si è sfogata su Facebook, ma avendo cura di prendersela per “la gente di fogna” con l’autore dei versetti romaneschi e non col santone genovese.

Sembra quasi sentimentale, Grillo, in realtà è solo...