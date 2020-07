Peggio di Renzi. I precari della scuola bocciano Lucia Azzolina

Valentina Conti 09 luglio 2020 a

“Stanno facendo peggio della Buona Scuola di Renzi. Chiediamo la stabilizzazione di 80 mila precari, non vogliamo contratti a termine”. I precari della scuola alzano la voce. Manifestazione sotto il Ministero dell’Istruzione e a piazza Colonna. “Siamo vittima di un governo tiranno”, recitano gli striscioni. “Siamo ancora una volta in piazza per ribadire che chi ha 36 mesi di servizio deve essere stabilizzato. Chiediamo un concorso per titoli e servizi per andare in ruolo dal primo settembre e sopperire così alla carenza cronica di docenti della scuola pubblica italiana”, afferma Pasquale Vespa, presidente dell’Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori.

Intanto, il MI sforna – su un altro fronte - un piano pluriennale per la manutenzione, l’adeguamento e il rinnovo degli edifici scolastici. L’alleggerimento del carico burocratico, con una conseguente velocizzazione degli interventi, sono gli obiettivi individuati dal Protocollo sull’edilizia scolastica siglato presso il MI, che guarda anche agli interventi necessari per l’adeguamento alle misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso. Il Protocollo è stato sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con gli Enti Locali e le Organizzazioni Sindacali del settore. “Il Governo e l’Unione Europea, attraverso specifici trasferimenti, anche straordinari – si specifica nel documento - devono destinare una parte significativa delle risorse previste dai diversi interventi comunitari ad un piano pluriennale per la manutenzione, l’adeguamento e il rinnovo degli edifici scolastici allo scopo di rendere moderni, antisismici, sicuri, accessibili e sostenibili il cento per cento degli edifici”.

L’accordo fa riferimento, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, anche a “specifiche e derogatorie” modalità di gestione dell’organizzazione del lavoro per velocizzare gli interventi da realizzare in vista di settembre in questi mesi estivi. Patto “importante” evidenziano le Ministre Azzolina (Istruzione) e De Micheli (Infrastrutture e Trasporti). “Lavoreremo ogni giorno – aggiungono - per riportare in presenza e in sicurezza ragazze e ragazzi a scuola”.