Gaia Tortora contro Travaglio difende Fratelli d'Italia: indegno e pericoloso

"È normale che sul Fatto Quotidiano si inviti ad appendermi a testa in giù come a Piazzale Loreto?" chiedeva ieri in un video Giorgia Meloni a Marco Travaglio dopo l'articolo scandalo scritto da Alessandro Robecchi sul Fatto Quotidiano che ha scatenato aspre polemiche ed è stato definito pura istigazione all’odio e alla violenza. In un tweet anche Gaia Tortora, giornalista del Tg de La7 e figlia di Enzo, ha difeso FdI da Travaglio: "Far finta di niente non è mai una soluzione. A maggior ragione se riguarda la categoria a cui appartengo. Per questo trovo indegno e pericoloso quanto scritto oggi dal Fatto Quotidiano su Fdi".

"Non mi stupisce l'ennesimo articolo della stampa di sinistra che tenta come al solito di demonizzare l'avversario con lo spettro del fascismo, ma reputo inaccettabile che un quotidiano nazionale, come 'Il Fatto Quotidiano', pubblichi un articolo che invoca di fatto alla lotta armata contro un partito politico. È o non è questa istigazione all'odio e alla violenza? Vediamo se per questo articolo ripugnante ci saranno parole di condanna chiare! aveva dichiarato ieri nel video pubblicato sui social la leader di Fratelli d'Italia.