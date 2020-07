Propaganda a Palazzo Chigi: sull'invito al centrodestra Giuseppe Conte fa il gioco delle tre carte

Francesco Storace 09 luglio 2020 a

Invito o provocazione? Difficile capire che cosa pretenda il premier dalle forze di opposizione al suo governo che pure non hanno fatto prevalere certo la faziosità nei voti sugli scostamenti di bilancio (senza il centrodestra non sarebbero passati con la maggioranza necessaria). Se oggi il governo Conte gestisce una enorme massa di miliardi di euro è accaduto proprio per amor di Patria da parte delle minoranze parlamentari. Ma ancora una volta l’anima maligna di Rocco Casalino si è impossessata delle corde vocali del presidente Conte ed è ripartita la guerra di propaganda tra maggioranza e opposizioni di centrodestra.

A scatenare il nuovo conflitto quell’invito, non propriamente diplomatico. Del tipo “venite a Palazzo Chigi senza fare tante storie”. La sera prima per la mattina dopo. Magari pretendendo pure il ringraziamento. E bacchettando i rei di lesa maestà. Ma le cose vanno raccontate per bene anche se si indossa la casacca del premier. Se il centrodestra – e unitariamente – ha...