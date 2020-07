Sulla cassa integrazione Tridico spara numeri a caso

A oggi 700mila lavoratori non hanno preso un euro. Nonostante le promesse del presidente Inps

I numeri non sono parole. Tridico continua giocare con i numeri dissimulandoli attraverso le parole. Il governo ha inondato il Paese di proclami fatti di parole vuote. La sostanza è che non ci sono i miliardi promessi da Conte. Non sono state pagate le prestazioni sociali dichiarate da Tridico. Ormai tutti dicono e i fondamentali dell’economia lo confermano; sarà un autunno caldo perché le piazze si riempiranno di persone prese in giro da promesse cadute nel vuoto e che non si sono concretizzate in aiuti veri che il governo ha a più riprese fatto, come se fosse un Grande Fratello perennemente in onda.

I fatti: siamo al 7 luglio. Cioè a oltre quattro mesi dall’inizio di questa drammatica crisi sanitaria che è diventata una pandemia sociale ed economica. E che cosa proietta il più grande talk show nazionale?

Le imprese fanno fatica a rialzarsi, ma nonostante tutto dimostrano una dignità che il Governo ha ormai smarrito da tempo. Tridico per dovere istituzionale e onestà intellettuale avrebbe dovuto consigliare il governo a non perseguire la strada complessa e tortuosa di integrazioni salariali che sono ormai strumenti obsoleti risalenti al 1975, che non hanno funzionato in tempi ordinari. Inutile appellarsi a giustificazioni vacue del tipo che in quattro mesi abbiamo gestito domande che normalmente si presentano in cinque anni. Il primo vero fallimento che testimonia il pressapochismo di un governo che vive solo di dichiarazioni e di un manager di Stato che non sa come fare il suo lavoro è tutto sintetizzato in questa drammatica scelta che è il vero presupposto del fallimento. Un fallimento istituzionale. La mancanza di senso dello Stato che è poi continuato con una serie di bugie che hanno fatto perdere la percezione del mondo reale, se non fosse che hanno cercato di portare gli italiani in uno stato di bisogno vivendo un reality show permanente per distogliere l’attenzione da quelli che sono i veri problemi, e in questo caso dai veri fallimenti che vedranno accendere la loro miccia nel prossimo autunno. Il nuovo Pietro Micca italiano della Protezione sociale si chiama Pasquale Tridico. Ad oggi oltre 700.000 lavoratori non hanno ricevuto un euro...

