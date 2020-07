Ai terremotati la Pezzopane promette il decreto rapidità...

07 luglio 2020 a

Povera stella, Stefania Pezzopane deputata del Pd non sa come giustificare agli elettori abruzzesi le dimenticanze del governo che sostiene. E si esibisce in un pietoso video per assicurare tutti di aver chiesto ”al Governo di inserire immediatamente nel decreto Semplificazioni gli emendamenti del pacchetto sisma che erano stati presentati per il decreto Rilancio ma che non sono stati approvati dalla commissione per mancanza dei pareri del Mef e della bollinatura della Ragioneria. Erano in arrivo ma purtroppo la tempistica non ha coinciso". Qui di seguito e a questo link il video.

Mannaggia la tempistica. Cioè, non è il governo ad essere insensibile. Forse dovremo aspettare un decreto rapidità per convincere i terremotati che si sta lavorando per loro...