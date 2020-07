Chiamatelo decreto complicazioni. La legge sblocca-Italia è un pastrocchio

Franco Bechis 07 luglio 2020 a

a

a

Nella notte il consiglio dei ministri ha partorito quella che Giuseppe Conte ha definito «la madre di tutte le riforme»: il decreto semplificazione. Conosciamo il testo in entrata, non quello in uscita che secondo tradizione di questo governo può cambiare ancora per molti giorni prima di giungere stremato alla firma del Capo dello Stato.

Decreto semplificazioni approvato nella notte ma solo "salvo intese"

C'è una fondata probabilità che quel testo si complichi ancora di più. Ma già così è un capolavoro. Spiace rovesciare sui nostri poveri lettori geroglifici che non possono trovare traduzione, ma è il solo modo per fare capire che testa ha chi ci governa. Ecco qualche esempio. Volevano un po’ sveltire gli appalti sulla documentazione antimafia oggi necessaria. Hanno pensato di semplificare così: «Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, in corso di conversione, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159”...