Così il coronavirus ha cambiato il bipolarismo in Occidente

Qualcosa non quadra. Negli Stati Uniti, ai tempi del coronavirus, luglio 2020, salgono i posti di lavoro ma il consenso di Donald Trump nei sondaggi crolla. Eppure, i numeri dell’economia sono molto confortanti. L'economia americana ha creato nel mese di giugno 4,8 milioni di posti di lavoro, sopra tutte le attese degli analisti che scommettevano su 3,23 milioni di posti. Il tasso di disoccupazione è calato all'11,1%. E lui, Trump, ha provato a ruggire: “I dati - ha detto - sui nuovi posti di lavoro hanno frantumato le attese, è il più grande aumento mensile di posti nella storia del nostro Paese, la nostra economia sta tornando estremamente forte. La fiducia dei consumatori è aumentata di 12 punti da aprile e il prossimo anno sarà un anno storico, incredibile per i posti di lavoro e la crescita”.

La domanda è: perché allora Donald Trump è in calo vertiginoso di consensi, almeno stando ai sondaggi in vista delle presidenziali Usa di novembre? La risposta è semplice: perché il coronavirus ed i contagi negli Stati Uniti paiono fuori controllo, o comunque in continua crescita.

Questi due dati, l’economia che va ed il virus che non si vuole arrendere, ci aprono lo scenario politico del nuovo bipolarismo globale ai tempi del Covid-19: da una parte la paura, dall’altra la libertà. Se dagli Usa infatti veniamo all’Italia, qui la situazione appare completamente ribaltata. Il premier Giuseppe Conte risulta ancora forte nei consensi dei sondaggi nonostante la crisi economica sia ormai oggettiva. Basta sbirciare i dati della Caritas, che ha assistito nei mesi più difficili della pandemia, da marzo a maggio, quasi 450.000 persone, di cui il 61,6% italiane. Di queste il 34% sarebbero “nuovi poveri”, cioè persone che per la prima volta si sono rivolte alla Caritas.

Oppure basta guardare i dati dell’occupazione. Da febbraio 2020 - secondo l’Istat - il livello di occupazione è diminuito di oltre mezzo milione di unità e le persone in cerca di lavoro sono calate di quasi 400mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900mila unità. Eppure Conte, stando ai sondaggi, sembra garbare ancora ad una buona parte di italiani e italiane. La prova, insieme alla crisi di consensi di Donald Trump, che il Covid-19 ha cambiato il bipolarismo politico in Occidente e nelle democrazie libere. Non più la destra contro la sinistra ma la libertà contro la paura. Il che, detto fuor dai denti, non è certo una bella notizia.