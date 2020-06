Brugnaro devolve lo stipendio da sindaco a progetti per Venezia

In tutto oltre 475mila euro

L'aveva promesso in campagna elettorale e lo ha mantenuto. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha devoluto il suo stipendio dei suoi anni di sindaco a progetti finanziati da associazioni cittadine. In tutto oltre 475 mila euro. Gli interventi finanziati sono per 8 nuovi mezzi di trasporto (6 veicoli e 2 imbarcazioni), 13 progetti per arredi e attrezzature (medicali, laboratori mobili, sportive), 9 per progetti di manutenzione (immobili, automezzi e imbarcazioni), 4 progetti per manifestazioni a scopo educativo e di solidarietà, 20 corsi (laboratori e attività sportive per disabili, sostegno alle famiglie, corsi per operatori, 6 progetti per materiali di consumo (acquisto beni di prima necessità, spese per benzina, assicurazioni).