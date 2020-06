Il governo mette in pericolo l'Italia. La mazzata di Salvini sul Viminale

25 giugno 2020 a

Matteo Salvini torna ad abbattersi sul governo e sulla questione migranti. Mentre sulla Moby Zazà ormeggiata a Porto Empedocle continua la quarantena, il leader della Lega umilia l'esecutivo e il Viminale.

“Prima ha negato il problema-sbarchi, poi ha smentito il rischio di malattie tra gli immigrati, ora che spuntano decine di positivi al Covid afferma che “è tutto sotto controllo”. Il Viminale è allo sbando: l’ultima volta che aveva mostrato tanta sicurezza era per sostenere “pochissimi contagi tra chi è arrivato in Italia”, una settimana fa. Abbiamo visto come è finita. Questo governo mette in pericolo l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.