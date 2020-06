Il grillino Cancelleri porta sfortuna? La nave dei suoi "turisti" bomba coronavirus

24 giugno 2020 a

All'inizio è stata presa per una delle solite gaffe a cui i potenti grillini hanno abituato ormai gli italiani. Il viceministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri ha rimediato un a figuraccia martedì a Porto Empedocle quando vedendo il traghetto Moby Zazà ha esultato: “Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti e che ci sono prospettive”. Con grande imbarazzo la stessa sindaca di Porto Empedocle, la grillina Ida Carmina, gli ha spiegato che su quella nave erano stati messi in quarantena i migranti portati lì dalla Sea Watch 3 e che erano un problema per tutta la comunità queste ong che avevano ripreso a fare i taxi del mare. Nel giro di poche ore è venuto fuori che quella nave di “turisti”-scafisti salutata da Cancelleri con tanto entusiasmo era una sorta di piccola bomba coronavirus: al momento sono 28 i positivi a bordo, ma bisognerà attendere qualche giorno per capire le reali dimensioni del contagio. Non è che il viceministro grillino porti molta fortuna ai passeggeri delle navi...