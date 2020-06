La svolta storica della Lega: punta al Sud e lancia il "Sindaco del Ponte"

22 giugno 2020 a





Pochi giorni fa Matteo Salvini aveva ricordato di essere il leader del centrodestra: per dimostrarlo, nel bel mezzo delle ennesime risse a sinistra (Gori che mette in discussione Zingaretti al timone del Pd, mentre in Puglia Ivan Scalfarotto sfida Michele Emiliano), il segretario leghista accelera e chiude il puzzle delle candidature in vista delle prossime elezioni regionali e comunali, lanciando propri uomini come vicepresidenti in Campania, Puglia e Marche, confermando Susanna Ceccardi in Toscana e Luca Zaia in Veneto (a patto che gli alleati condividano il progetto autonomista).

In generale, la Lega punta forte sulle città del Centrosud che andranno al voto da settembre (potenzialmente, un bacino superiore al mezzo milione di italiani), a partire da Reggio Calabria (il più significativo Comune chiamato alle urne e che conta 182.551 abitanti) dove l’obiettivo è eleggere “il sindaco del Ponte”, per dare concretezza a uno dei grandi progetti infrastrutturali per rilanciare il Paese. Salvini sta valutando una rosa di cinque nomi per individuare il candidato migliore.

Cristian Invernizzi, segretario della Lega in Calabria spiega: “La Lega Salvini Premier, primo partito italiano, dimostra ancora una volta un grande senso di responsabilità e generosità, una prova che da nord a sud punta al bene comune nell’interesse di tutti i cittadini che si recheranno alle urne alle prossime Comunali. Per questo, per prima cosa, punteremo a presentare solo persone perbene e chiederemo a tutti i livelli liste pulite, escludendo tutti gli impresentabili coinvolti in gravi problemi con la giustizia. Dopo la nomina di Nino Spirlì a vicepresidente della Regione Calabria, La Lega è pronta ora a indicare nuovi nomi per guidare le comunità calabresi e a dare battaglia per valorizzare il ruolo dei sindaci e di tutti gli amministratori comunali”.

SICILIA

In Sicilia la Lega, da pochi mesi entrata in Consiglio Regionale e da poche settimane anche in Giunta, proporrà una sua candidatura per il sindaco di Milazzo (31.473 abitanti) e sarà presente in tutti gli altri centri.

SARDEGNA, ABRUZZO, BASILICATA

In Sardegna sarà leghista il candidato sindaco di Nuoro (35.694 abitanti) e in Abruzzo quello di Chieti (50.646 abitanti). Non solo: Salvini è pronto a lanciare un candidato anche ad Avezzano, provincia de L’Aquila, 42.509 abitanti. In Basilicata la Lega punta a Matera (60.450 abitanti).

CAMPANIA

In Campania prima storica presenza leghista nei Comuni di Giugliano (123.387 abitanti), Casalnuovo di Napoli (48.693 abitanti), Caivano (37.407 abitanti) e Mugnano di Napoli (35.201 abitanti) con l’obiettivo di esprimere un primo cittadino leghista a Poggiomarino (22.036 abitanti) e lavorare in prospettiva per un candidato sindaco leghista a Benevento (59.200 abitanti) e Caserta (75.430 abitanti).

Novità importanti anche in provincia di Salerno, dove la Lega scalda i motori a Pagani (35.413 abitanti), Cava de’ Tirreni (53.968 abitanti), Angri (34.023). Sul fronte regionale, la Lega ha preteso “liste pulite” per evitare candidature impresentabili come quelle dei Cesaro.

Il coordinatore regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni, ha commentato: “Liste di qualità, stop all’egemonia dei Cesaro in Campania, liste della Lega in importanti comuni di tutta la regione. La Lega, prima forza politica del Paese, ha dato dimostrazione di grande generosità sbloccando lo stallo sulle candidature e che avrebbe danneggiato la coalizione. L’obiettivo è dare un taglio al malgoverno della sinistra anche in Campania e costruire una classe dirigente di qualità, per confermare le buone ricette della Lega anche in questa splendida regione che merita grandi cose anziché i Mastella, i De Luca o qualche impresentabile che danneggia il centrodestra”.

PUGLIA

Matteo Salvini sarà in Puglia giovedì e venerdì e poche ore dopo la frattura a sinistra (con la discesa in campo di Ivan Scalfarotto contro Emiliano) ha chiuso l’intesa per dare l’assalto al centrosinistra. Intanto sono pronti i candidati sindaci leghisti ad Andria (99.356 abitanti), Corato (48.253 abitanti) e Ceglie Messapica (19.965 abitanti), e in Regione la Lega lancia Nuccio Altieri in ticket con Raffaele Fitto per spodestare, dopo quindici anni di malgoverno, la sinistra.

Nuccio Altieri ricorda: “Dopo 15 anni il centrodestra in Puglia sarà forte, unito e vincente e questo lo si deve in modo particolare alla Lega e a Matteo Salvini". Il segretario regionale della Lega in Puglia, Luigi D’Eramo aggiunge: “Con il ticket Fitto-Altieri per la presidenza della regione Puglia la coalizione offre la migliore sintesi e la più forte squadra per liberare la Puglia da 15 anni di mal governo della Sinistra che ha bloccato lo sviluppo e la crescita sociale di una delle regioni con più margini di crescita d’Italia”.

MARCHE

La Lega avrà il vicepresidente della Regione e tra i comuni esprimerà il candidato sindaco a Macerata (41.200 abitanti) e Fermo (39.905 abitanti). La Lega ha già individuato un aspirante primo cittadino per Senigallia (44.464 abitanti).