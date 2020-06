Nino Di Matteo contro Alfonso Bonafede. Ecco la frase che incastra il ministro

22 giugno 2020 a

Nino Di Matteo contro Alfonso Bonafede. A Non è l'Arena è andata in scena la frase che incastra il ministro della Giustizia. "Per il Dap mi fece intendere diniego o mancato gradimento".

Durante l'audizione alla Commissione antimafia, il magistrato mette alle corde il Guardasigilli: "La vicenda diventa una vicenda istituzionale se il ministro fa dietrofront e mi dice che per l'altro posto non ci saranno dinieghi o mancati gradimenti. A cosa si riferisse non è compito mio riferirlo ma del ministro Bonafede. Ma far passare tutto per malintesi non è corretto perché mi dipinge come uno che racconta balle o come uno che non ha capito le parole del ministro della Giustizia".