Luca Palamara, la magistratura non creda di cavarsela col tonno espiatorio

L'Anm caccia Palamara. Che si difende: "Pago colpe di tutti". È vero, e i magistrati non possono far finta di niente

Franco Bechis 21 giugno 2020 a

Era il 27 giugno 2015 quando ad Orvieto al congresso della corrente dei magistrati, prese la parola un membro del Csm che era ben noto all'uditorio. Si chiamava Luca Palamara (come il tonno,rideva Cossiga), ed esordì così: «È stato fino a questo momento un congresso importante e significativo. E proprio perché abbiamo parlato di correnti e del ruolo della corrente non possiamo negare a noi stessi che stiamo partecipando a un congresso politico, a un congresso di una corrente». Poi Palamara tirò le orecchie ai suoi: «Non si può essere partito di lotta e di governo allo stesso tempo...». Un congresso politico? Un partito di lotta? Un partito di governo? Qualcuno dei tanti presenti si scandalizzò per quelle parole? Qualche membro del Csm, magistrati presenti che non appartenevano a Unicost? Nessuno. D'altra parte lo statuto di quella corrente non faceva proprio alcun mistero della propria vocazione: «Il gruppo promuove, anche con l’ausilio di mezzi telematici, la più ampia partecipazione democratica al dibattito associativo e alla determinazione della sua linea politica».

Un partito con una linea politica. Evviva Palamara e i suoi che almeno non hanno mai nascosto quello che erano. Ieri però l'Associazione nazionale magistrati, un sindacato che a sua volta è superpartito raccogliendo come un parlamentino i rapporti di forza fra le varie correnti della magistratura che sono appunto partiti politici, ha deciso di espellere senza manco dargli audizione il prode Palamara, perché tutti sapevano benissimo quello che faceva (e infatti bussavano alla sua porta per usarne l'influenza politica), ma le finzioni debbono rimanere tali e non è bello vedere pubblicato nero su bianco quel che si fa, ma non si dice: bisogna farlo umma-umma, in gran segreto.

Siccome anche Palamara era abituato a quel tipo di recita da una vita, è sembrato quasi sorpreso dal calare così brusco del sipario. E davanti alle tv che lo aspettavano si è sfogato: «Le chat sono divenute pubbliche, purtroppo, altro non sono che uno spaccato di questa situazione. Non le ho mai cancellate perché mai pensavo che il mio telefono potesse diventare oggetto di un provvedimento di sequestro...

