19 giugno 2020

Il centrodestra avanti di sette punti sulla maggioranza del Conte bis. "Il primo partito del Paese (la Lega) avrebbe nei sondaggi meno di 11 punti in più rispetto al quarto (Fratelli d’Italia)" si legge su Youtrend.it. Questa settimana la Supermedia dei sondaggi politici curata da YouTrend per Agi quando aggrega le liste sulla base degli attuali equilibri parlamentari mostra come la maggioranza che appoggia il governo Conte II (41,9%) risulti più indietro rispetto all’opposizione di centrodestra (48,5%).

Per il resto la Supermedia dei sondaggi politici curata da YouTrend mostra variazioni piuttosto contenute rispetto a due settimane fa: tranne la Lega (25,6%) e il Partito Democratico (20,2%) che arretrano rispettivamente di tre e due decimi, tutte le altre forze politiche registrano variazioni nulle o comunque trascurabili (+/- 0,1%). Dietro ai Dem, in ogni caso, troviamo il Movimento 5 Stelle al 16,1%, Fratelli d’Italia al 14,7%, Forza Italia al 7,2% e Italia Viva al 3,1%. Le restanti liste non supererebbero il 3% dei consensi.