Davide Casaleggio sul Venezuela-gate: fake news che girano da anni, querelo

Davide Casaleggio smentisce il finanziamento occulto da parte del governo venezuelano di Hugo Chavez al nascente M5S di cui ha scritto la stampa spagnola. "Tutto totalmente falso. È una fake news uscita più volte, l’ultima nel 2016. Dalle smentite ora passeremo alle querele", ha dichiarato all'Adnkronos il figlio del fondatore del Movimento, Gianroberto Casaleggio.

La vicenda ha creato imbarazzo e stupore nel movimento. Il ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità, Elena Bonetti, intervenendo alla trasmissione Omnibus, su La7, ha detto: "Non commento. Il caso deve essere affrontato in altri contesti che eventualmente valutino la regolarità della cosa, l’effettivo essere accaduto. Io credo che oggi si possa ragionare di altri temi prioritari per il Paese. Certo sono questioni che poi verranno approfondite nelle sedi opportune e non è certo mio compito oggi farlo".