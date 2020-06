Matteo Salvini tra gli imprenditori di Bergamo. Bordata a Conte: meglio qui che a Villa Pamphili

15 giugno 2020 a

Incontro tra Matteo Salvini e il mondo produttivo. Questa mattina il leader della Lega è a Castelli Calepio, Bergamo, per incontrare alcuni dei principali imprenditori della provincia. Azzeramento del codice degli appalti, cassa integrazione da rivedere, riforma della giustizia, taglio del peso fiscale e della burocrazia, programma per riportare in Italia alcune delle produzioni che negli anni sono state delocalizzate: Salvini ha ricordato le proposte della Lega, dopo aver ringraziato gli imprenditori che durante l’emergenza Covid hanno raccolto più di un milione di euro per sostenere gli ospedali lombardi.

Prima dell’incontro, Salvini ha visitato la MazzaHolding Srl che raduna e coordina società italiane ed estere leader in diversi settori delle trasformazioni plastiche. Nel pomeriggio il leader leghista sarà in provincia di Brescia e successivamente a Verona, fanno sapere fonti della Lega. “Preferisco essere qui anziché a Villa Pamphilj, è molto più produttivo” ha detto Salvini.

"Sono felice di tornare oggi nelle province di Bergamo e Brescia dove sto incontrando imprese e lavoratori che vogliono ripartire e hanno bisogno di interventi coraggiosi su tasse e burocrazia: su questo la Lega ha presentato numerose proposte e progetti di legge già pronti in Parlamento, speriamo che il governo dia ascolto alla vita reale e alla voce del mondo produttivo che tanto sta soffrendo e che ha bisogno di soldi veri, fiducia, velocità e libertà d'impresa", ha scritto Salvini su Facebook.