Virginia Raggi dà del mafioso a Nicola Zingaretti. Che succede adesso

10 giugno 2020 a

a

a

E meno male che sono alleati. Virginia Raggi è stata ospite della trasmissione "Di Martedì" condotta da Giovanni Floris su La7. E proprio lì si è lasciata andare a un commento pesante sul suo supposto alleato Nicola Zingaretti: "Non si è mai schierato contro i Casamonica o gli Spada come si è schierato contro di me definendo la mia ricandidatura come una minaccia".

A questo punto, come riportato dallo stesso blog 7Colli, cosa succederebbe in un Paese normale? Che Zingaretti chiederebbe la testa politica della Raggi, altrimenti fine alleanza. E invece, come sottolinea 7Colli, in Italia non succederà nulla. E tutti continueranno a fare finta di niente, accuse comprese. Come prima, più di prima...