Riapre e trova il maxi-cantiere. Il regalino della Raggi al ristoratore di via Giulia

Dopo tre mesi di chiusura obbligata per il coronavirus arriva il regalino di Virginia Raggi: un cantiere stradale davanti al ristorante appena riaperto. A raccontare la beffa che aggiunge il danno a quelli causati dalla pandemia è Carlo Maddalena, il proprietario del ristorante Giulia nell'omonima via.

"L'altra mattina, quando sono arrivato al ri ristorante, ho trovato il cantiere che occupava tutta via Giulia e tre delle quattro vetrine dove abbiamo i tavoli. Una brutta sorpresa, visto che avevamo pensato, in questo periodo post pandemia, di aprire le terrazze per garantire uno spazio più vivibile all'aperto. Ma il cantiere non ce lo permette, a causa della polvere e del rumore", dichiara al Corriere della Sera il ristoratore che chiede: ma questi lavori - che dureranno almeno tre settimane - non potevano farli durante il lockdown?