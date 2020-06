Salvini si scaglia contro la Azzolina: "Mi rifiuto di mandare mia figlia a scuola in buco di plexiglas"

Dar. Mar. 10 giugno 2020 a

Matteo Salvini si scagli ancora una volta contro la ministra grillina dell'Istruzine Lucia Azzolina. Lo fa scrivendo una frase su Twitter: "Mi rifiuto di mandare mia figlia in classe chiusa in un buco di plexiglas". Il leader della Lega si riferisce alla volontà del governo di dividere i banchi degli alunni on pannelli di plexiglas alla riapertura delle scuole a settembre. Da notare che Salvini scrive la parola "plexiglas" con una sola "S", dopo che la ministra Azzolina lo aveva ripreso (sbagliando) dicendo che si scrive con due "S".

Salvini, sempre questa sera, è intervenuto in Senato in seguito all'informativa del ministro della Salute Roberto Speranza: "Il nostro compito - ha detto il leader della Lega - non è disturbare, ma suggerire. Non c’è tutela della salute se non c’è la tutela del lavoro. Gli italiani hanno capito che le promesse del Premier Conte sono rimaste promesse. Milioni di italiani stanno aspettando la cassa integrazione di tutti questi mesi".