Il piano Colao, due mesi di lavoro per pianificare una rapina

Il piano Colao parte col furto: tassa sul bancomat Due mesi per questo colpo di genio? Complimenti

Franco Bechis 09 giugno 2020 a

Italiani tremate, tremate, perché le proposte sono arrivate. Da ieri è nelle mani di Giuseppe Conte infatti il piano per la ripresa elaborato dalla task force guidata da Vittorio Colao e da cui proprio alla fine è sparita la firma della più importante “quota rosa” del gruppo: la professoressa Marianna Mazzuccato, consigliera economica dello stesso Conte. Un particolare che fa apparire molto fragili le 53 pagine del documento finale di Colao accompagnate da 121 slides.

Da giorni circolavano voci sulla scarsa propensione sia del premier che di buona parte dei ministri a mettere cappello su quelle proposte, anche per non fare diventare Colao il salvatore della Patria, e la mancata firma della Mazzuccato ora ci dice che buona parte di quelle idee resteranno lettera morta. Ve ne riferiamo nelle pagine interne, e a dire il vero sembrano in larga parte l'enciclopedia della banalità. Ma c’è una scheda che può affascinare buona parte del consiglio dei ministri, soprattutto quella Pd-Leu. Il tema è quello della economia sommersa da fare riemergere, e Colao in sostanza propone il solito condono che anche se chiamato «voluntary disclosure» è più o meno in linea con le proposte lanciate qualche giorno fa da Matteo Salvini. Quindi possiamo stare certi che finirà direttamente nel cestino. Non tutto però: perché avrà le sue truppe di tifosi la parte che propone di incentivare il passaggio ai pagamenti elettronici e ridurre al minimo l’uso del contante. Questa invece è molto cara alla sinistra, e dentro ha una piccola bomba: una sostanziale tassa sull’utilizzo del contante che scatterebbe oltre una certa soglia prelevandolo al bancomat o allo sportello quando l’operatività degli istituti di credito tornerà ad essere normale (oggi non lo è). Colao lo scrive in modo generico, proponendo di abbassare le soglie di legge per l’utilizzo del denaro contante, chiedendo al contempo alla Ue di mettere fuori corso le banconote da 200 e 500 euro. E poi di stabilire «disincentivi al ritiro e all’utilizzo dei contanti, ad esempio con un anticipo fiscale a valere sui prelievi di contante». Una tassa sulle banconote, dunque...

