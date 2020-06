Piano Colao, vogliono tassare i contanti. Giorgia Meloni è una furia: a casa governo e tecnocrati

09 giugno 2020 a

Invece di rilanciare il Paese vogliono tassare i prelievi al bancomat. L'atteso piano Colao presentato ieri fa andare su tutte le furie Giorgia Meloni. La la leader di Fratelli d'Italia ha rilanciato su Facebook l'editoriale di Franco Bechis su Il Tempo di oggi: "Due mesi di lavoro per pianificare una rapina".

Il piano Colao, due mesi di lavoro per pianificare una rapina

"Invece di pensare ad abbattere la burocrazia e a togliere tutti gli odiosi obblighi che rallentano la nostra economia, i tecnocrati di Conte studiano soluzioni per eliminare il contante dalla circolazione. Quasi come avesse eseguito i consigli di Romano Prodi, la task force di Vittorio Colao propone di tassare i prelievi al bancomat!", scrive sui social la Meloni. "È ora di mandare a casa l'armata brancaleone pentapiddina e tutti i tecnocrati al loro seguito, all'Italia serve subito un Governo forte che abbia come obiettivo principale quello di restituire al cittadino la libertà di fare impresa e di decidere come, quando e dove spendere i propri soldi senza che lo Stato spione stia lì a controllare e tassare per conto delle banche ogni singola transazione", conclude la leadr di Fratelli d'Italia.