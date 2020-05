Luca Zaia fa i complimenti a Maurizio Crozza. Cosa gli dice

30 maggio 2020 a

Luca Zaia sta al gioco e si complimenta con Maurizio Crozza per l'imitazione. «L’ho cercato per complimentarmi ma non l’ho trovato. Il ragazzo si è impegnato ma può fare di più. Pensava a Toni Servillo mentre lo faceva, ha fatto un po' di confusione, anche sulla dizione, che sembrava una via di mezzo tra bergamasco e bresciano. Crozza è un grande artista, è apprezzabile quello che ha fatto».

Zaia “In Veneto tolto l'obbligo delle mascherine all'aperto”

Lo ha detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione Civile di Marghera. In queste ore i governatori di Veneto e Campania sono finiti sotto la lente d'ingrandimento del comico ligure.