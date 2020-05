Coronavirus, arriva l'ora di un'inchiesta sulle colpe del governo

Rapporto spietato della Corte dei Conti. Medici e protezioni insufficienti, ma per settimane nessuno si è mosso

Franco Bechis 30 maggio 2020 a

Quando in Italia è piombato il coronavirus avevamo sì come ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche assai poche speranze di approntare una difesa sanitaria degna di questo nome come poi effettivamente si è visto. Lo ha raccontato in un lungo documento sullo stato della finanza pubblica la Corte dei Conti, che a differenza di altre istituzioni della Repubblica non è ancora diventata corte di Conte e non risparmia così critiche all’impreparazione e inefficienza di questo governo. Mancavano medici e infermieri (9 mila addirittura erano emigrati all'estero)più che terapie intensive, che è invece il refrain di buona parte dell'attuale maggioranza politica. Di più: «la mancanza di un efficace sistema di assistenza sul territorio ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate»...

