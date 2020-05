L'Aria che Tira, Daniela Santanché zittisce il grillino: bonus vacanze una supercazzola

Giada Oricchio 27 maggio 2020 a

Daniela Santanché, esponente di Fratelli d’Italia, in diretta a “L’Aria che tira”, il programma di Myrta Merlino su La7, attacca il governo: “Basta terrorismo psicologico! Il bonus vacanze è una supercazzola. A settembre il tasso di disoccupazione sarà da piangere”. Poi scoppia il botta e risposta con il grillino Castaldo.

Nel programma di Myrta Merlino, “L’Aria che tira” in onda ogni mattina su LA7, Daniela Santanché scuote la testa davanti all’ottimismo dell’economista Alan Friedman e di Fabio Castaldo del M5S e marcia dura su Palazzo Chigi: “Il governo dovrebbe smetterla di fare terrorismo psicologico, parlare di seconda ondata di Covid-19 a settembre è un danno ancora più grave di quanto fatto finora. Bisogna restituire fiducia. Non serve terrorismo psicologico, servono soldi. Lo ripeto sol-di. Il bonus vacanze è una supercazzola, va a sottrarre soldi agli albergatori che devono anticipare, non so se ci rendiamo conto. E poi il governo la smetta di dire che ha dato 80 miliardi di euro perché senza il nostro voto, senza il nostro senso di responsabilità non avrebbe avuto lo spostamento di bilancio, se poi questi soldi non sono immessi nel sistema di liquidità ma vanno per marchette e mancette a tutti, allora ci rivedremo a settembre ottobre quando ci sarà un tasso di disoccupazione spaventosa che ci farà piangere. A settembre le mascherine gli serviranno per nascondersi, per coprirsi la faccia”.

Secondo Friedman, la Germania si dimostrerà un grande alleato dell’Italia (oltre 170 miliardi dal Recovery fund di cui una gran parte a fondo perduto) e Castaldo lo segue, ma la Santanché: “Per il M5S sembra che vada tutto bene madama la marchesa, non so che contatti reali abbiano con il paese, noi non sappiamo come reagirà la gente, se uscirà, se andrà in vacanza. Per il turismo che avete sempre detto che vale 1 punto di pil, avete stanziato solo 4 miliardi, la Francia e la Spagna 13 e 14 miliardi. Trattate il turismo come se non fosse niente. Cosa vuol dire il credito d’imposta del bonus? E’ una cretinata. Vi comportate come campioni del mondo, ma non lo siete. Ne parliamo a settembre quando il tasso di disoccupazione sarà il più alto in assoluto”. Il grillino Castaldo ribatte: "Lei invece la smetta di invitare a non rispettare le regole e i divieti" e la Santanché : "Questo non glielo permetto! non l'ho mai detto, non mi metta in bocca cose che non ho detto, non glielo consento".