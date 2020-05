Italia Viva non vota. Giunta autorizzazioni verso il no al processo

26 maggio 2020 a

I tre senatori di Italia Viva che fanno parte della Giunta delle elezioni e delle immunità non parteciperanno al voto sul caso Salvini-Open Arms. «La motivazione principale per cui Italia Viva decide di non partecipare al voto risiede però nel fatto che, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe emergere l’esclusiva riferibilità all’ex Ministro dell’Interno dei fatti contestati.

Diversamente, pare che le determinazioni assunte da quest’ultimo abbiano sempre incontrato, direttamente o indirettamente, l’avallo governativo». Così il capogruppo IV in Giunta per le autorizzazioni del Senato Francesco Bonifazi. «Numerosi sono dunque i dubbi che ancora oggi residuano in riferimento al caso Open Arms. Sarebbe stato opportuno che tali incertezze venissero chiarite mediante un’attività istruttoria ulteriore», aggiunge.