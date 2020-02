Migranti: Open Arms, 'Salvini parla a sproposito, carte Procura parlano chiaro'**

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - "Salvini dimostra di non conoscere Convenzioni Internazionali che regolano soccorso in mare. Parla a sproposito di stato di bandiera, assegnazione porto, ingresso in acque territoriali. Le carte Procura parlano chiaro, c'è chi ha rispettato legge e chi l'ha violata". Così, su Twitter, l'ong spagnola Open Arms.