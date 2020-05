Caro Mattarella: il Quirinale paga un milione in meno di tasse e aumenta i costi

Franco Bechis 27 maggio 2020 a

C'è una buona notizia arrivata sul Colle, e a portarla è Roberto Gualtieri: in questo 2020 il fisco sarà un po' più dolce per Sergio Mattarella e le sue truppe. Quasi un milioncino di euro di imposte in meno nel bilancio di previsione 2020 del Quirinale rispetto all'analogo documento del 2019. Per l'esattezza lo sconto fiscale è di 994.900 euro, in gran parte dovuto alla riduzione dell'Irap, che scende da 8.883.000 euro dell'anno precedente ai 7.870.000 euro previsti quest'anno. Siccome la relazione illustrativa al bilancio non ne fa cenno, non possiamo sapere se anche il Quirinale è stato ricompreso nella moratoria Irap dei decreti Covid 19.

L'Irap in ogni caso è una tassa che si applica sul personale in servizio, che un pizzico è diminuito nell'ultimo anno, passando da 745 a 731 (-14 unità), ma i suoi costi sono in realtà aumentati di 755 mila euro rispetto all'anno precedente (e quindi l'Irap avrebbe dovuto crescere). Sono aumentate di 528 mila euro le retribuzioni al personale di ruolo, di 138 mila euro quelle al personale non di ruolo, di 15 mila euro pure i gettoni per collegi e commissioni del Quirinale (in tutto 76 mila euro). In compenso scende di...

IL PEZZO INTEGRALE IN EDICOLA