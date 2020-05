L'altra sera in un corso di Pavia un ragazzo di 20 anni, con tanto di mascherina, aveva dato appuntamento alla fidanzata che non vedeva da tempo. Le è corso incontro e felice di ritrovarla l'ha abbracciata. Un secondo dopo si è sentito fare “toc-toc” alle spalle. Erano i vigili di controllo alla movida. Gli hanno chiesto di allontanarsi dalla ragazza se non era sua convivente, e di fronte alle ovvie proteste si è beccato un verbale con tanto di multa da 400 euro.

Di fronte allo scalpore di quella sanzione, l'assessore alla sicurezza di Pavia, Pietro Trivi, ha difeso così la polizia urbana: “Ci sono state invece coppie che si baciavano in pubblico invitate a distanziarsi che hanno accettato l'invito dei vigili e non sono state sanzionate. Chi è stato invitato ad allontanarsi e lo ha fatto non è stato multato. Chi invece vuole fare un po' il fenomeno, fa resistenza, e dice alla polizia che non deve interessarsi al perché c'era stato quell'abbraccio o risponde in modo arrogante magari viene sanzionato ma gli interventi sono stati fatti come extrema ratio”. Siccome il ragazzo è stato sanzionato per l'abbraccio alla fidanzata e non per resistenza a pubblico ufficiale, mi sembra che la spiegazione sia ancora peggio di quel che è avvenuto. Tanto più che non è un caso isolato: in mezzo a una assoluta confusione di regole, dpcm, ordinanze anche la legge viene applicata in modo confuso e senza alcun buon senso. Mi è capitato l'altro giorno di discutere con un tutore dell'ordine che mi chiedeva di indossare la mascherina in una piazza vuota mentre stavo andando al lavoro. Gli ho spiegato che la mascherina l'avevo in tasca, ma che non esisteva alcun obbligo di indossarla nel Lazio per camminare dove non c'è alcun tipo di assembramento. Lui sosteneva di no, gli ho chiesto di farmi vedere la norma su quell'obbligo e non la conosceva semplicemente perché non esiste.

Di fronte a questo caos l'idea di arruolare 60 mila volontari in Italia che debbano fermare a capocchia chi è in giro intimandogli comportamenti che manco le forze dell'ordine conoscono a menadito, è l'ennesima...

