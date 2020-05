Parola di Pasquale Tridico: stiamo riempiendo gli Italiani di soldi

Gli Italiani stanno perdendo il lavoro e non riescono ad arrivare alla fine del mese. Stanno aspettando da mesi una cassa integrazione che non arriva. Ma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico sembra non esserne cosciente a pieno.

Per approfondire leggi anche: Sveglia, Luana ne ha diritto più di altri

Il presidente dell'Inps afferma trionfalmente: «Se a gennaio qualcuno mi avesse detto che oggi avremmo gestito 26 miliardi di euro (oltre ai 10 del decreto Cura Italia), riuscendo a coprire 18 milioni di persone (e 11 milioni di persone nel decreto Cura Italia), io lo avrei scambiato per un matto. Invece è esattamente quello che stiamo facendo». A dirlo in un’intervista a Tpi è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico secondo cui l’Inps sta riempiendo gli italiani di soldi.