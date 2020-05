"Proprio non me lo sarei aspettato che attaccasse la ministra Bellanova sulle lacrime. Glielo dico da donna a donna, presidente Meloni, io rispetto le sue idee anche se non le condivido. Ma lei deve rispettare la storia personale di chi ha speso una vita a fianco degli ultimi", ha detto Maria Elena Boschi, rivolta alla presidente di Fratelli d'Italia alla Camera. La capogruppo di Italia Viva si è rivolta così alla leader di FdI dopo il caso delle lacrime della ministra dell'Agricoltura.

"Da donna a donna ricordo alla collega Maria Elena Boschi che Giorgia Meloni è stata tra le prime e tra i pochi ad esprimere solidarietà al ministro dell'Agricoltura quando in molti, anche da sinistra, la insultavano per il suo abbigliamento" ribatte Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d'Italia. "Il presidente di Fratelli d'Italia non ha criticato le lacrime del ministro Bellanova ma l'oggetto della sua commozione. Piuttosto che lanciare accuse infondate, quindi, il capogruppo di Italia Viva ci sveli cosa le ha detto di così strabiliante il presidente del Consiglio Conte per far cambiare in due ore il parere a lei e a Renzi sull'inadeguato ministro della Giustizia Bonafede".