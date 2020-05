"Il peggio è passato, dal 25 maggio test sierologici volontari". Il premier Giuseppe Conte parla in Aula alla Camera sulla fase 2: "In questa fase più che mai resta fondamentale il rispetto delle distanze di sicurezza e ove necessario l'uso delle mascherine. Non è il tempo dei party, delle movide, e degli assembramenti" ammonisce. "Il rischio di un aumento della curva del contagio è calcolato - sottolinea il premier - altrimenti non saremmo mai stati in condizione di ripartire senza vaccino".

Il presidente del Consiglio con un'informativa sulla nuova fase della lotta al coronavirus spiega punto per punto le recenti iniziative prese dal governo - il decreto Rilancio e il decreto, con delega alle Regioni, sulle riaperture. "Il sistema bancario può e deve fare di più per accelerare i prestiti coperti da garanzia pubblica" sottolinea Conte che si rivolge al Paese: "Sento la sofferenza che cresce, avverto le ansie e le inquietudini di chi teme di veder vanificati i sacrifici, di chi teme di perdere il posto di lavoro. Non mi sfugge la gravità di questa crisi". Proteste dalle opposizioni quando accenna a "pagamenti in 24 ore in alcuni casi rispettati, ma nella maggior parte dei casi non sta avvenendo".

Nel decreto ci saranno agevolazioni fiscali per favorire la ricapitalizzazione delle società, soprattutto delle pmi. Ci sarà anche un apposito fondo affidato a Invitalia. È prevista la costituzione di un patrimonio rilancio attraverso Cassa depositi e prestiti. Per le famiglie il bonus baby sitting "potenziato", l’aumento a 30 giorni dei congedi per genitori di figli minori di 12 anni, fino a 31 luglio 2020. Misure specifiche per persone con disabilità.

Conte parla anche delle misure per il turismo e spiega che "sarà cruciale puntare sulla mobilità interna". C’è il taglio dell’Imu e un bonus vacanza, riconosciuto a famiglie con isee non superiore a 40 mila euro. Ci sarà un fondo turismo con 50 milioni di euro e altri specifici: "Siamo consapevoli che il settore del turismo richiede ulteriori interventi". Chiede ai cittadini a fare vacanze in Italia per contribuire al rilancio: scopriamo le bellezze che non conosciamo e torniamo a godere quelle conosciamo".