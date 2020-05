Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla alla Camera sulla nuova fase della lotta al coronavirus. Dopo il discorso del premier inizia il dibattito e interviene il deputato Riccardo Ricciardi (M5S). Il caos esplode subito, il grillino si scaglia contro il modello Lombardia, l'Aula si infuoca e il presidente della Camera Roberto Fico è costretto a sospendere la seduta. "Signor presidente, lei ha sbagliato tutto fin dall’inizio. Doveva tenere aperto tutto. Perché si è rivolto agli scienziati? Perché mettere al primo posto la salute di tutti? Perché con 800 morti ha utilizzato il dpcm, che consente di intervenire immediatamente?". Ricciardi si scatena: "È stato chiamato dittatore. La Lega ha parlato di resistenza antifascista". Continua Ricciardi: "Ha fatto addirittura mezz’ora di ritardo nelle conferenze stampa". La bagarre in Aula scoppia subito. Il grillino passa in rassegna gli altri Paesi, dalla Svezia in giù: "Chi l’attacca propone il modello Lombardia". Altre urla dalla Lega, che ha la presidenza della Regione con Attilio Fontana. La presidenza invita i deputati a indossare la mascherina. Ricciardi cita "la puntualità dell’assessore lombardo Gallera, che ha fatto l’ospedale in Fiera con 21 milioni per 25 pazienti: ecco come sono stati spesi i soldi dei cittadini". Cita Giorgetti: "Chi ci va più dai medici di base?". Poi Formigoni, che ha tagliato 25 mila posti letto pubblici, preferendo la sanità privata". I leghisti scendono, gli animi si infiammano e il presidente Roberto Fico sospende la seduta.