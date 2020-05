Mai così duro. Enrico Mentana insulta il grillino Riccardo Ricciardi dopo l'intervento alla Camera contro la Lombardia che ha quasi scatenato in Aula la rissa tra Lega e il M5S. Il direttore del TgLa7 si è schierato con il Carroccio attaccando duramente Ricciardi.

Su Facebook ha scritto: "A nome di tanti che non voterebbero mai Lega, né hanno mai votato per Berlusconi o Formigoni, vorrei dire all'onorevole Ricciardi che mai avevo ascoltato in un'aula parlamentare un intervento così squallido e vergognoso, che per colpire i suoi avversari identifica una regione martire con chi la amministra e bolla entrambi, arbitrariamente e con aperta soddisfazione, per il numero di morti. Se non fosse un eletto le direi che è un coglione, ma temo di essere querelato, dagli incolpevoli testicoli".

A Montecitorio il finimondo è scoppiato subito dopo il discorso di Conte che, prima alla Camera e poi al Senato, ha fatto il punto sul Coronavirus, su cosa è stato e su cosa dovrebbe e potrebbe essere. Il pentastellato Riccardo Ricciardi è intervenuto per primo ed ha attaccato il sistema sanitario della Lombardia. Allora sono volati insulti, qualcuno sostiene che si siano alzate anche le mani. Brutte scene che hanno costretto il presidente dell'Aula a sospendere la seduta.