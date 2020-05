Matteo Renzi dice no in Senato alla sfiducia del ministro Alfonso Bonafede e salva il governo Conte di cui anche il leader di Italia Viva fa parte. Striscia la Notizia, per descrivere l'avvenimento, ripesca allora un vecchio fuorionda dell'ex premier in tv.

Nel video si vede Renzi - ospite del programma Fatti e misfatti - poco prima della diretta aggiustarsi la cravatta e commentare ad alta voce: "Va che faccia da c***". Questa è buona per Striscia".