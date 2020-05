Conte telefona a Merkel e Macron. Cosa si sono detti

Recovery Fund, Conte ha ancora una trattativa importante da condurre in Ue. A Conte serve tranquillità. Innanzitutto per non lasciare andare via il ritrovato asse franco-tedesco che ha già mosso i primi passi. Il premier ha sentito al telefono Emmanuel Macron stabilendo una linea comune che prevede un negoziato «davvero ambizioso» per dare una risposta economica comunitaria «all’altezza della sfida» di questa crisi dovuta al coronavirus. L’approccio, dunque, è collaborativo, infatti per Gualtieri la proposta di Parigi e Berlino «va nella giusta direzione, quella che abbiamo auspicato, per cui ci siamo impegnati». Ovvero «avere un fondo per la ripresa finanziato con titoli comuni europei per sostenere i Paesi e i settori più colpiti».

Per il premier giornata intensa sul fronte europeo. Conte ha poi parlato al telefono anche con la cancelliera tedesca Angela Merkel affrontando le misure per gli aiuti economici dei settori messi in ginocchio dal coronavirus.