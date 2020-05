La Meloni convince pure il Cavaliere. Protesta unitaria contro Conte

«Il 2 giugno, Festa della Repubblica, daremo nuovamente voce agli italiani dimenticati dal Governo Conte nell’emergenza coronavirus e che chiedono libertà e orgoglio. Ho parlato con Salvini e Berlusconi: stiamo lavorando per dare vita ad una iniziativa comune nel rispetto di tutte le norme di sicurezza». Lo ha scritto sui social la leader di Fdi, Giorgia Meloni, smentendo la presa di distanza che sembrava aver avuto il Cavaliere. Poi l'ex ministro della Gioventù ha aggiunto: «Sarà una iniziativa originale, aperta anche alle associazioni, alla società civile, alle categorie, alle famiglie e a tutti coloro che in questi giorni ci hanno contattato perché stufi di un Governo bravo solo a fare promesse e conferenze stampa. Già nelle prossime ore ci metteremo al lavoro per definire dettagli e modalità, e vi aggiorneremo molto presto. Intanto, tenetevi pronti!».