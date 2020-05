Migranti, Matteo Salvini inchioda il Pd: sanatoria senza limiti

Il governo e il Pd gettano la maschera sulla sanatoria dei migranti. Matteo Salvini va all'attacco sulla regolarizzazione degli stranieri "senza limiti, né per quantità di immigrati, né per durata. Li fermeremo", dice il leader della Lega Matteo

Salvini, commentando le parole del ministro Giuseppe Provenzano. "Soldi agli agricoltori, no a sanatorie per i clandestini. Questa è una maxisanatoria per centinaia di immigrati regolari che non hanno contratti di lavoro in tasca. È folle e criminogena. Non è un aiuto a aziende o lavoratori, ma un regalo alla malavita e una sanatoria per migliaia di persone che non lavorano, bensì bivaccano", ha detto il leader della Lega in una diretta Facebook.

“È demenziale e folle perché è rivolta anche a coloro che non hanno un documento o un contratto di lavoro e addirittura a chi si è visto negare la domanda d’asilo", dichiara Salvini.

Il ministro Provenzano sulla sanatoria dei migranti aveva detto: "Mi spiace non ci sia stato lo spazio politico di fare di più, ma penso sia un buon risultato, nelle condizioni date".