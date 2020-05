l'italia chiamò

Caro Direttore,

il prossimo 2 giugno ci sarà ben poco da festeggiare. Eppure noi abbiamo deciso che ci saremo, per dare voce alla voglia di libertà e all’orgoglio del popolo italiano.

Si, perché c’è un’Italia dimenticata a cui il governo finora ha chiesto moltissimo, promesso molto e dato pochissimo, in molti casi zero. Milioni di italiani che ancora aspettano la cassa integrazione, molti di loro non percepiscono un euro da fine febbraio. Centinaia di migliaia di autonomi e partite Iva che non hanno ancora ricevuto il bonus da 600 euro.

Eppure nei loro confronti il cappio della burocrazia, dei mutui, delle tasse e delle bollette da pagare non si taglia, se va bene si allenta con qualche timido rinvio.

E l’unica “semplificazione” che hanno visto finora è stata la regolarizzazione di seicentomila clandestini con la scusa dei raccolti agricoli. Tanto bella da far piangere il ministro Bellanova che forse non sa quante centinaia di migliaia di italiani piangono di notte, di nascosto dai loro figli, a cui non sanno se potranno garantire un futuro.

Tanto fondamentale da essere diventata, dicono i ben informati, merce di scambio per...

