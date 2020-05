Da lunedì 18 maggio sì a possibili riaperture su base territoriale. Compresi parrucchieri, estetiste e ristoranti. Il governo e le Regioni in videoconferenza hanno trovato l'intesa per la fase 2: entro venerdì arriveranno le nuove linee guida nazionali di Inail e Cts (che si baseranno sui dati del monitoraggio della curva dei contagi) e si avrà la certezza sul via libera all'apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste dal prossimo 18 maggio.

L'incontro si è svolto in videoconferenza tra i presidenti delle Regioni e il governo, con il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia. "Conte - ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2. Dal 18 maggio si potranno quindi aprire le attività sotto la nostra responsabilità e in base alle esigenze del territorio. Il governo farà le sue proposte che verranno integrate da quelle degli enti locali".