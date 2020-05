Prima la cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo. E ora che fa Virginia Raggi?

Poco meno di 3 anni fa il sindaco di Roma Virginia Raggi conferiva in Aula Giulio Cesare la cittadinanza onoraria al magistrato Nino Di Matteo. Era il 25 luglio 2017 e, in quell'occasione, la Raggi disse: "Sono onorata di poter annoverare tra i nostri concittadini anche Antonino Di Matteo che era cittadino di Roma ben prima di oggi".

Per approfondire leggi anche: Le figurine ingombranti del M5s

Oggi, però, le cose sono cambiate e il magistrato Di Matteo è diventato un personaggio "scomodo" in ambiente 5stelle. Soprattutto dopo le sue esternazioni contro il Guardasigilli grillino Bonafede che gli avrebbe negato la presidenza del Dap dopo le proteste dei boss mafiosi in carcere. Chissà adesso la sindaca Raggi come si metterà. Dopo avergli dato la cittadinanza onoraria, ora che fa gliela toglie?